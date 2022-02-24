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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Корреспонденты РИА Новости и «Известий» попали под обстрел в районе Спартака в ДНР

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Журналисты российских изданий РИА Новости и «Известия» попали под обстрел в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает РИА Новости, по автомобилю с журналистами били прицельно. «Хлопнуло рядом, машину подкинуло», — рассказал корреспондент агентства. Он уточнил, что в происшествии в Донбассе никто из журналистов не пострадал.

Сотрудник «Известий» Сергей Прудников рассказал РЕН ТВ, что представители прессы попали под обстрел, когда выехали на трассу по направлению к Донецку. «Раздался взрыв, предположительно, мины. Вспышка огня. Осколки были подавлены землей. Тут же вынесло все деревья на трассу», — описал он случившееся.

Ранее стало известно, что под обстрел Вооруженных сил Украины в Донбассе попали журналисты телеканала «Звезда». Сообщалось, что корреспонденты работали на месте разрушений жилых домов в районе Спартака.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Он сослался на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) и заявил, что целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Маргарита Щигарева
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