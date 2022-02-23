Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел во время работы в Донбассе. Об этом сообщает официальный сайт Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе населенного пункта Спартак съемочная группа журналистов телеканала "Звезда" попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте российского телеканала сообщается, что под обстрел попал корреспондент Виталий Акиньшин, снимавший сюжет о местных жителях, которые не покинули зону конфликта. По предварительным данным Народной милиции ДНР, взрыв произошел в результате сброса мины украинским беспилотным аппаратом.

Ранее сообщалось, что группа из четырех журналистов попала под обстрел в районе Горловки. Об инциденте, в котором никто не пострадал, рассказал участник событий, донецкий блогер и внештатный фотограф РИА Новости американского происхождения Патрик Ланкастер.