Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе

В Донбассе группа журналистов попала под обстрел на трассе по дороге в Горловку. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что сотрудники СМИ снимали последствия подрыва автомобиля украинскими диверсантами, в результате которого погибли три мирных жителя. «Украина обстреляла место ночного взрыва бомбы», — рассказал донецкий блогер американского происхождения Патрик Ланкастер.

Под обстрел попали четыре человека, в том числе сам блогер и внештатный фотограф РИА Новости. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на трассе Донецк — Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) в результате подрыва автомобиля погибли трое мирных жителей. Как сообщили в Народной милиции, к этому привели действия диверсантов. Их целью была военная машина, для подрыва которой они заложили на обочине мину направленного действия.

В ДНР также сообщают о массированных обстрелах со стороны украинских силовиков по жилым кварталам Донецка. В результате артобстрела была ранена местная жительница.