При подрыве машины в ДНР погибли мирные жители

В результате подрыва автомобиля на трассе Донецк — Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает корреспондент «Известий», передает РЕН ТВ.

По словам журналиста, к случившейся ночью трагедии привели действия диверсантов. Предполагается, что их целью была военная машина, для подрыва которой они заложили на обочине мину направленного действия.

В результате подрыва снаряда наибольшие повреждения получил следующий за военным транспортом автомобиль, в котором находились трое мирных жителей. Все они погибли.

Ранее в Народной милиции (НМ) ДНР заявили о массированных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Донецка. В ведомстве отметили, что в результате артиллерийского обстрела украинских военных была ранена мирная жительница.