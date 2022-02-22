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При подрыве машины в ДНР погибли мирные жители

Три мирных жителя погибли при подрыве автомобиля на трассе «Донецк-Горловка» в ДНР

Кадр: ren.tv

В результате подрыва автомобиля на трассе ДонецкГорловка в Донецкой народной республике (ДНР) погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает корреспондент «Известий», передает РЕН ТВ.

По словам журналиста, к случившейся ночью трагедии привели действия диверсантов. Предполагается, что их целью была военная машина, для подрыва которой они заложили на обочине мину направленного действия.

В результате подрыва снаряда наибольшие повреждения получил следующий за военным транспортом автомобиль, в котором находились трое мирных жителей. Все они погибли.

Ранее в Народной милиции (НМ) ДНР заявили о массированных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Донецка. В ведомстве отметили, что в результате артиллерийского обстрела украинских военных была ранена мирная жительница.

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Алевтина Запольская
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