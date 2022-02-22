Бастрыкин поручил найти причастных к взрыву на трассе Донецк — Горловка

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным заняться расследованием обстоятельств взрыва на трассе Донецк — Горловка, в результате которого погибли трое мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям поручено установить и найти причастных к совершению преступления.

Ранее 22 февраля стало известно о гибели людей при подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). По данным РЕН ТВ, к случившейся ночью трагедии привели действия диверсантов, которые заложили на обочине мину направленного действия. Их целью была военная машина, однако от сработавшего снаряда наибольшие повреждения получил следующий за военным транспортом автомобиль, в котором находились трое мирных жителей. Все они погибли.