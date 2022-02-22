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Бастрыкин поручил найти причастных к взрыву на трассе Донецк — Горловка

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать взрыв на трассе Донецк — Горловка
Начало событий в новости При подрыве машины в ДНР погибли мирные жители

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным заняться расследованием обстоятельств взрыва на трассе ДонецкГорловка, в результате которого погибли трое мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям поручено установить и найти причастных к совершению преступления.

Ранее 22 февраля стало известно о гибели людей при подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). По данным РЕН ТВ, к случившейся ночью трагедии привели действия диверсантов, которые заложили на обочине мину направленного действия. Их целью была военная машина, однако от сработавшего снаряда наибольшие повреждения получил следующий за военным транспортом автомобиль, в котором находились трое мирных жителей. Все они погибли.

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Любовь Ширижик
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