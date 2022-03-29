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Российский журналист получил ранение под Мариуполем

Корреспондент «Известий» Северьянов получил ранение под Мариуполем

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

По данным «Известий», в журналиста выстрелил снайпер. Пуля попала в ногу корреспондента.

Состояние Северьянова в настоящий момент оценивается как стабильное, уточняет РИА Новости.

25 марта стало известно, что под артиллерийский обстрел в Мариуполе попали российские журналисты, среди который были корреспонденты «Известий» и RT, а также журналист из Китая. Обстрел начался, когда представители СМИ шли по улице. В результате пострадал китайский корреспондент, он поранил руку.

В конце февраля журналисты российских изданий РИА Новости и «Известия» попали под обстрел в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда никто из них не пострадал.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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Асель Минбаева
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