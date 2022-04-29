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На Украине погибла журналист «Радио Свобода»

В Киеве во время обстрела погибла продюсер «Радио Свобода» Вера Гирич

Фото: Страница Веры Гирич в Facebook

В Киеве погибла журналист Вера Гирич, работавшая продюсером местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), сообщил РБК со ссылкой на сайт издания.

Отмечается, что она погибла во время обстрела.

Гирич работала в бюро с февраля 2018 года, ранее сотрудничала с украинскими телеканалами.

В середине марта сообщалось о гибели под Киевом оператора Fox News Пьера Закржевски. По данным Fox News, он работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях украинской столицы. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь.

Ранее на Украине также погиб американский журналист Брент Рено. Он работал над видеопроектом издательского дома Time, в центре которого был глобальный кризис с беженцами.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Антон Похиляк
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