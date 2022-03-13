Стало известно о работе погибшего на Украине американского журналиста

Американский журналист Рено работал над проектом TIME Studios о кризисе с беженцами

Американский журналист Брент Рено, о гибели которого ранее сообщили на Украине, в последние недели работал над видеопроектом издательского дома Time. Об этом заявило руководство компании, передает РИА Новости.

«В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами», — рассказали там.

13 марта начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели журналиста New York Times и режиссера-документалиста Брента Рено. Он известен своей работой в горячих точках мира. Позже представитель New York Times Клифф Леви сообщил, что Рено не работал на издание.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя информацию о Рено, заявил, что если журналист действительно был убит, то это «шокирующее и ужасающее событие».