Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стало известно о работе погибшего на Украине американского журналиста

Американский журналист Рено работал над проектом TIME Studios о кризисе с беженцами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Американский журналист Брент Рено, о гибели которого ранее сообщили на Украине, в последние недели работал над видеопроектом издательского дома Time. Об этом заявило руководство компании, передает РИА Новости.

«В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами», — рассказали там.

13 марта начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели журналиста New York Times и режиссера-документалиста Брента Рено. Он известен своей работой в горячих точках мира. Позже представитель New York Times Клифф Леви сообщил, что Рено не работал на издание.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя информацию о Рено, заявил, что если журналист действительно был убит, то это «шокирующее и ужасающее событие».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров пообещал украинцам мирную жизнь
Названо число прибывших в Польшу украинских беженцев
Советник Зеленского рассказал о переговорах нон-стоп с Россией
Россиянин предложил способ мести выбрасывающим мусор из окон соседям
Захарова обвинила страны коллективного Запада в «медиагеноциде»
Президент Латвии выступил за постоянное присутствие военных США в Прибалтике
YouTube заблокировал советские фильмы
Французские истребители приступят к охране неба над странами Балтии
Стало известно о работе погибшего на Украине американского журналиста
В Белграде прошел автопробег в поддержку России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.