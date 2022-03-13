Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Помощник Байдена прокомментировал информацию о гибели журналиста под Киевом

США проконсультируются с союзниками в связи с информацией о гибели журналиста Брента Рено

Фото: Leah Millis / Reuters

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал информацию о гибели американского журналиста под Киевом, передает ТАСС.

«Мне надо будет проконсультироваться с моими коллегами и с нашими союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы узнать больше о том, что произошло», — сказал Салливан. Он добавил, что если журналист действительно был убит, то это «шокирующее и ужасающее событие».

13 марта начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели журналиста New York Times и режиссера-документалиста Брента Рено. Рено известен своей работой в горячих точках мира, пишет Baza.

Позже представитель New York Times Клифф Леви сообщил, что Рено не работал на издание. «Мы глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста на Украине Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и режиссером, но он не был в командировке от New York Times на Украине», — сказал Леви.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Чечне показали видео с Кадыровым и участниками операции на Украине
Стало известно о переходе самого дорогого футболиста мира в «Реал»
Россиянка пожаловалась на возникшие для соотечественников трудности в Турции
В Подмосковье дети попали в реанимацию после отравления в гипермаркете
В Казахстане задержали племянника Назарбаева
Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча чемпионата Франции
США пообещали Китаю «последствия» за помощь России
На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы
США отказались отправлять своих военнослужащих на Украину
Помощник Байдена прокомментировал информацию о гибели журналиста под Киевом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.