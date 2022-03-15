Оператор американского канала погиб под Киевом

Журналист Fox News сообщил о гибели оператора телеканала под Киевом

Оператор Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом. Об этом во вторник, 15 марта, в эфире американского телеканала сообщил один из журналистов.

По данным Fox News, 14 марта 55-летний Закржевски работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях украинской столицы. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь. В результате корреспондент был ранен, а оператор погиб.

Другие подробности не раскрываются.

Телеканал выразил соболезнования жене Закржевски Мишель и всей его семье. В эфире также заявили, что погибший был профессионалом с огромным опытом.

14 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение во время работы на Украине. Он уточнил, что в настоящее время корреспондент находится в больнице, где проходит лечение.

13 марта начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели журналиста New York Times и режиссера-документалиста Брента Рено. Он известен своей работой в горячих точках мира. Позже представитель New York Times Клифф Леви сообщил, что Рено не работал на издание. Оказалось, что в последние недели он работал над видеопроектом издательского дома Time.

