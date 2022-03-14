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Американского журналиста ранили во время работы на Украине

Пентагон сообщил о ранении журналиста Fox News Холла во время работы на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение во время работы на Украине. Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник, 14 марта, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает ТАСС.

По словам Кирби, сейчас Холл находится в больнице, где проходит лечение. Представитель Пентагона выразил озабоченность случившимся.

В воскресенье, 13 марта, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели журналиста New York Times и режиссера-документалиста Брента Рено. Он известен своей работой в горячих точках мира. Позже представитель New York Times Клифф Леви сообщил, что Рено не работал на издание. Оказалось, что в последние недели он работал над видеопроектом издательского дома Time.

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Марина Совина
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