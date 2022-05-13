Зеленский попросил Италию дать отпор российским туристам

Президент Зеленский в интервью Rai 1 призвал закрыть Италию для туристов из России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стоит закрыть Италию для российских туристов. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

По мнению украинского лидера, необходимы новые санкции в отношении России. «Я считаю сильными шагами касательно туризма. Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», — объяснил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Европу за ограничения в отношении российских олигархов и подчеркнул, что давление должны также почувствовать люди, которые приезжают на отдых в европейские страны.

В начале мая президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате специальной операции на Украине. Политик добавил, что начавшееся в Европе подобное отношение к русской культуре тяжело и контрпродуктивно для Италии.