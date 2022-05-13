Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Зеленский попросил Италию дать отпор российским туристам

Президент Зеленский в интервью Rai 1 призвал закрыть Италию для туристов из России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стоит закрыть Италию для российских туристов. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

По мнению украинского лидера, необходимы новые санкции в отношении России. «Я считаю сильными шагами касательно туризма. Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», — объяснил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Европу за ограничения в отношении российских олигархов и подчеркнул, что давление должны также почувствовать люди, которые приезжают на отдых в европейские страны.

В начале мая президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате специальной операции на Украине. Политик добавил, что начавшееся в Европе подобное отношение к русской культуре тяжело и контрпродуктивно для Италии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Десять военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков
Зеленский раскритиковал Макрона
Конгрессмен США призвал «не посылать и цента» Украине
Ричард Гир продаст кабриолет Jaguar 23-летней давности за два миллиона рублей
Кремль оценил требование России к Молдавии вернуть долги за газ
Страны G7 собрались предоставить Украине 30 миллиардов евро
Звягинцев впервые рассказал о тяжелой болезни
Американская Astra разработает новую ракету
Российская лыжница сделала предложение шокированному ее поведением норвежцу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.