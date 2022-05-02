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Президент Италии осудил нападки на русскую культуру из-за событий на Украине

Президент Италии Маттарелла предостерег от нападок на культуру РФ из-за событий на Украине

Фото: Francesco Ammendola / Italian Presidency Press Office / Reuters

Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате специальной операции на Украине. Он осудил подобное отношение европейцев, поскольку, по его словам, русская культура многое дала мировой цивилизации, передает РИА Новости в понедельник, 2 мая.

По мнению Маттареллы, культуре нельзя останавливаться в сложные исторические периоды. «Даже перед лицом войны. Культура объединяет. Она преодолевает границы… и имеет фундаментальное значение для воссоздания условий мира», — сказал итальянский президент в ходе выступления на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию «Давид ди Донателло».

Маттарелла подчеркнул, что нынешние события на Украине не должны «поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы».

Политик добавил, что начавшееся в Европе негативное отношение к русской культуре тяжело и контрпродуктивно для Италии.

Ранее член Палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант написал письмо российскому послу в стране Андрею Келину.

В документе британский политик опроверг наличие русофобов в нижней палате парламента. По словам Брайанта, «каждый британский парламентарий испытывает невероятное уважение к россиянам». По его словам, претензии британских депутатов направлены не к гражданам России, а к действиям российских властей.

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Анна Щербакова
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