Парламентарий Брайант сообщил послу России Келину, что в Палате общин нет русофобов

Член Палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант написал письмо российскому послу в стране Андрею Келину. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе британский политик опроверг наличие русофобов в нижней палате парламента. По словам Брайанта, «каждый британский парламентарий испытывает невероятное уважение к россиянам». Он также отметил, что претензии британских депутатов направлены не к гражданам России, а к действиями российского правительства.

Кроме того, Брайант подчеркнул, что королевство не забудет роли России в победе над нацистской Германией.

Ранее Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. Как пояснили в Министерстве иностранных дел РФ, попавшие под санкции несколько сотен парламентариев в настоящий момент «способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании». Кроме того, британские политики из российского «стоп-листа», по сообщению МИД, разрушают двусторонний диалог между Москвой и Лондоном.