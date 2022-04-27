Россия ввела санкции против нескольких сотен британских парламентариев

Россия ввела санкции против 287 членов Палаты общин парламента Великобритании

Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Рестрикции стали ответом на действия властей Великобритании, которые ввели санкции против 386 депутатов Государственной Думы РФ. «Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона», — говорится в сообщении МИД.

По информации ведомства, попавшие под санкции несколько сотен парламентариев в настоящий момент «способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании». Кроме того, британские политики из российского «стоп-листа», по сообщению МИД, разрушают двусторонний диалог между Москвой и Лондоном.

«С учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского «стоп-листа», будет продолжена», — говорится в заключении сообщения МИД.

26 апреля стало известно, что почти 200 физических и юридических лиц из России попали под санкции Великобритании. Рестрикции в основном коснулись членов Федерального Собрания Российской Федерации: как депутатов Государственной Думы, так и сенаторов Совета Федерации.