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Британия наложила санкции почти на 200 физических и юридических лиц из России

Великобритания ввела санкции против 195 физических и юридических лиц из России

Фото: Jeff J Mitchell / Reuters

Почти 200 физических и юридических лиц из России попали под санкции Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Рестрикции в основном коснулись членов Федерального Собрания Российской Федерации: как депутатов Государственной Думы, так и сенаторов Совета Федерации. Причиной для санкций стала ратификация парламентариями договора о военной помощи, заключенного между Россией с одной стороны и Донецкой и Луганской народными республиками — с другой.

21 апреля Лондон наложил санкции на российских военных. Под ограничения попали официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, а также члены высшего военного командования.

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Николай Чигасов
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