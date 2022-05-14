Посол Антонов заявил об акценте США на ослабление России для ее изоляции

Посол РФ Антонов заявил, что США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телепрограммы «Соловьев Live» заявил, что США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы дипмиссии, Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, и подобная политика им во многом удалась.

Антонов указал, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) сплотились вокруг США и вместе создают «стену», которая на долгие годы остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией.

Посол добавил, что Соединенные Штаты, как и в период Первой и Второй мировых войн, пытаются извлечь для себя выгоду и «таскают каштаны из огня» чужими руками.

Ранее Антонов обвинил власти США в том, что они стали инициаторами заморозки диалога с Москвой, прекратив очные контакты.

