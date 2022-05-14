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Посол Антонов заявил об акценте США на ослабление России для ее изоляции

Посол РФ Антонов заявил, что США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA/ Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телепрограммы «Соловьев Live» заявил, что США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы дипмиссии, Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, и подобная политика им во многом удалась.

Антонов указал, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) сплотились вокруг США и вместе создают «стену», которая на долгие годы остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией.

Посол добавил, что Соединенные Штаты, как и в период Первой и Второй мировых войн, пытаются извлечь для себя выгоду и «таскают каштаны из огня» чужими руками.

Ранее Антонов обвинил власти США в том, что они стали инициаторами заморозки диалога с Москвой, прекратив очные контакты.

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Марина Совина
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