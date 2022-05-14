Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол обвинил США в заморозке диалога с Москвой

Посол России Антонов заявил, что власти США заморозили диалог с Москвой
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев LIVE» обвинил власти США в том, что они стали инициаторами заморозки диалога с Москвой, прекратив очные контакты, сообщает ТАСС.

«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», — заявил дипломат.

Он также отметил, что американцы продолжают вести визовую войну с Россией, добавив, что 30 июня 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть территорию США. По его словам, со времен президентства Дональда Трампа установились «токсичные» отношения между двумя государствами, которые продолжаются до сих пор.

Ранее Антонов подчеркивал, что США очень не нравится российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они планируют запретить их использование в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
В Словакии назвали «правильное» определение осквернению памятника красноармейцам
Рекордную инфляцию в Чехии объяснили «особыми» отношениями с Россией
Посол Антонов заявил об акценте США на ослабление России для ее изоляции
Португалия высказалась о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
ВСУ разместили тяжелое вооружение в школе ДНР
Французский футболист «Спартака» рассказал о сложностях жизни в Москве
Российский посол обвинил США в заморозке диалога с Москвой
Канада захотела помочь вывезти зерно из портов Украины
В Минобороны сообщили о размещении ВСУ артиллерии на территории химзавода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.