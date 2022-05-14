Российский посол обвинил США в заморозке диалога с Москвой
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев LIVE» обвинил власти США в том, что они стали инициаторами заморозки диалога с Москвой, прекратив очные контакты, сообщает ТАСС.
«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», — заявил дипломат.
Он также отметил, что американцы продолжают вести визовую войну с Россией, добавив, что 30 июня 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть территорию США. По его словам, со времен президентства Дональда Трампа установились «токсичные» отношения между двумя государствами, которые продолжаются до сих пор.
Ранее Антонов подчеркивал, что США очень не нравится российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они планируют запретить их использование в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями.