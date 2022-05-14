Посол России заявил о планах США запретить использование ракеты «Сармат»

Посол РФ Антонов заявил, что США не нравится ракета «Сармат», они хотят запретить ее

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телепрограммы «Соловьев LIVE» заявил, что США очень не нравится российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они планируют запретить их использование в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями. Его слова приводит ТАСС.

«"Посейдон" им очень не нравится, не нравится очень "Сармат", и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти "Посейдоны", конечно же, надо ограничить использование "Сарматов" и так далее», — указал глава дипмиссии.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания российской ракеты не повлияют на позицию США по ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь американской администрации отрицательно ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон пуск «Сармата» в качестве «предупреждения или угрозы» со стороны Москвы.

Минобороны России 20 апреля сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» стационарного базирования. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.