В США отреагировали на испытания ракеты «Сармат» в России

Псаки заявила, что испытания ракеты «Сармат» не повлияют на позицию США по Украине

В США отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат». Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, они не повлияют на позицию США по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации отрицательно ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон пуск «Сармата» в качестве «предупреждения или угрозы» со стороны Москвы.

Псаки пояснила, что Россия уведомила США об испытаниях в соответствии с обязательствами по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Она добавила, что Пентагон не считает испытания несправедливыми по отношению к Соединенным Штатам или их союзникам.

«Время и масштабы российских ракетных испытаний не повлияют на наши подходы по противодействию российскому вторжению на Украину», — заключила официальный представитель Белого дома.

20 апреля Минобороны России сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.

