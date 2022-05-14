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Байден заявил о новой эре в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии

Президент США Байден заявил, что Вашингтон и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден заявил о запуске новой эры в отношениях Вашингтона со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление лидера во время саммита США.

«Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях», — сказал глава Соединенных Штатов.

Байден также объявил о выдвижении одного из своих советников Йоханнеса Абрахама в качестве кандидата на пост посла США в Ассоциации. По словам президента, посол продолжит укрепление стратегического партнерства государств во благо общих интересов.

Ранее стало известно о намерениях администрации Байдена усилить давление стран АСЕАН на Китай. По данным издания The Jakarta Post, это станет главной задачей США майском саммите. Кроме того, делегация из Вашингтона планирует настоять на введении санкций против России и убедить государства осудить спецоперацию на Украине. «Байден попытается оказать давление на лидеров АСЕАН, чтобы они осудили вторжение на Украину. Однако главным вопросом для него остается Китай», — заявил автор.

Марина Совина
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