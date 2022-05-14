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Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников

Минобороны заявило, что российские ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Украины. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районе украинского села Русская Лозовая, поселка Питомник, города Изюм, а также над островом Змеиный.

Кроме того, по данным Минобороны, близ села Хлебороб была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», в районе села Каменка Харьковской области — три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения понтонной переправы и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Северский Донец. Отмечалось, что часть бронетехники была захвачена российскими военнослужащими.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Варвара Кошечкина
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