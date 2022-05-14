Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников

Минобороны заявило, что российские ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Украины. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районе украинского села Русская Лозовая, поселка Питомник, города Изюм, а также над островом Змеиный.

Кроме того, по данным Минобороны, близ села Хлебороб была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», в районе села Каменка Харьковской области — три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения понтонной переправы и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Северский Донец. Отмечалось, что часть бронетехники была захвачена российскими военнослужащими.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.