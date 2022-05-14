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Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северский Донец

Минобороны России показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец

Минобороны России показало видео уничтожения понтонной переправы и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Северский Донец. Соответствующие кадры имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Мотострелковое подразделение ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата обнаружило подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, когда украинские военные пытались переправиться на другой берег. Российские ВС скорректировали огонь артиллерии по переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве.

Понтонная переправа была разрушена. Успевшая переправиться бронетехника ВСУ с экипажами была уничтожена огнем российских артиллеристов. Часть бронетехники была захвачена российскими военнослужащими. Украинская техника на противоположном берегу также была уничтожена.

Ранее российское Минобороны показало кадры наступления ВДВ на опорный пункт украинских войск. Также ведомство продемонстрировало работу снайперской пары и наступление военнослужащих широкой цепью через поле.

Алина Гончарова
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