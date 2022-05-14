Минобороны России показало наступление ВДВ на опорный пункт украинских войск

Минобороны России показало, как десантники штурмуют опорный пункт украинских войск

Минобороны России показало на видео, как подразделения Воздушно-десантных войск ведут штурм опорного пункта украинских войск. Ролик в субботу, 14 мая, публикует РИА Новости.

«Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника», — пояснили содержание видео в ведомстве.

В ролике видно, как российские десантники ведут огонь по укреплениям и огневым точкам противника из 30-миллиметровой пушки БМД-4М, а также показана работа снайперской пары и наступление бойцов широкой цепью через поле.

Также в российском военном ведомстве добавили, что снайперские позиции украинских войск десантники подавляют с помощью пулеметов.