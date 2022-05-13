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Минобороны сообщило о поражении 32 районов сосредоточения ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении 32 районов сосредоточения ВСУ и склада боеприпасов

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил России поразили 32 района сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что сосредоточения живой силы и военной техники были поражены в районе Краснопавловка Харьковской области.

Ранее Конашенков сообщил о трех сбитых беспилотных летательных аппаратах в районе украинского поселка Краснополье, села Камышеваха, которое находится в Харьковской области, а также в окрестностях города Горловка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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