Минобороны сообщил о трех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России заявило о трех сбитых беспилотниках ВСУ на территории ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Украины и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 13 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в районе украинского поселка Краснополье, села Камышеваха, которое находится в Харьковской области, а также в окрестностях города Горловка.

Ранее стало известно, что российские войска высокоточным оружием на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода, который поставлял бензин для обеспечения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).