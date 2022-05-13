Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщил о трех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России заявило о трех сбитых беспилотниках ВСУ на территории ДНР

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Украины и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 13 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены в районе украинского поселка Краснополье, села Камышеваха, которое находится в Харьковской области, а также в окрестностях города Горловка.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

Ранее стало известно, что российские войска высокоточным оружием на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода, который поставлял бензин для обеспечения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину
Стрижка японских принцесс стала новым трендом благодаря TikTok
Звонок президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца оценили
Российские депутаты пожаловались главе ВГТРК на Владимира Соловьева
Российский курьер спас семью с ребенком из горящего автомобиля и попал на видео
Крупнейший туроператор оценил динамику роста цен в отелях Турции
Пенсионеры продали дом и отправились в кругосветку на круизом лайнере
Названы самые подорожавшие типы жилья в Новой Москве
Зеленский предложил пересмотреть запрет символики российской спецоперации
Шольц отказался принимать «навязанный» Россией мир на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.