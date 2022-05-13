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Россия уничтожила нефтезавод для обеспечения военной техники ВСУ под Полтавой

МО РФ заявило об уничтожении поставляющего бензин для ВСУ нефтезавода в Полтавской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода, поставляющего бензин для обеспечения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в пятницу, 13 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что также российским военнослужащим на территории нефтезавода удалось уничтожить резервуары с дизельным топливом.

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Кроме того, Конашенков отметил, что в районе Харькова были уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США.

В Минобороны пояснили, что всего с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее российская авиация уничтожила склад боеприпасов военной техники ВСУ в Запорожье.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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