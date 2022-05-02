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Российская авиация уничтожила склад боеприпасов военной техники ВСУ в Запорожье

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов военной техники ВСУ в Запорожской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Черновое Запорожской области. Об этом рассказал журналистам в понедельник, 2 мая, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить до 160 человек личного состава и 26 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, пояснили в ведомстве.

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Конашенков добавил, что всего с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотника, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ангара с американским оружием в районе Одессы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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