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Онколог назвал вызывающие рак бьюти-процедуры

Онколог Базылев призвал избегать частого выпрямления волос из-за риска развития рака

Фото: Shutterstock

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев назвал косметические процедуры, которые могут спровоцировать развитие рака. Его слова приводит «Пятый канал».

Так, он призвал избегать препаратов, которые содержат диоксан — это вещество способно вызывать различные эндокринные нарушения в организме.

По словам Базылева, также рискованно слишком часто делать бьюти-процедуры по выпрямлению волос, так как препараты содержат сильный канцероген формальдегид. Кроме того, специалист порекомендовал не злоупотреблять использованием ультрафиолетовой лампы для ногтей.

Ранее в мае врач-онколог Игорь Самойлов заявил, что долгое сдерживание негативных эмоций может привести к опасным последствиям. По словам медика, попытки постоянно подавлять эмоции наносят сильнейший удар по всему организму, что в долгосрочной перспективе может вызвать развитие рака.

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Мария Гейн
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Онколог назвал вызывающие рак бьюти-процедуры
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