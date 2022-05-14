Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что заразилась COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Несмотря на все усилия, я, к сожалению, присоединилась к остальным членам своей семьи и сдала положительный тест на COVID-19», — отметила политик.

Ардерн также сообщила, что находится на самоизоляции с прошлого воскресенья, когда коронавирусом заразился ее жених.

4 мая сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Отмечалось, что он полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы коронавирусной инфекции. Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате.

