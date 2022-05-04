Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в среду, 4 мая, письменное заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днем показал положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении. Прайс подчеркнул, что Блинкен не встречался с президентом Джо Байденом лично уже «несколько дней».

Отмечается, что госсекретарь полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы коронавирусной инфекции. Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате.

Ранее коронавирусом заразилась вице-президент США Камала Харрис. Положительный результат на COVID-19 был выявлен с помощью экспресс- и ПЦР-тестов. Пресс-секретарь вице-президента США Кирстен Аллен заявила, что у Харрис нет симптомов и она продолжит работу из своей резиденции. Близких контактов с президентом Джо Байденом у нее не было.