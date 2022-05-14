Посмеявшийся над полицией преступник отправился в тюрьму на восемь лет

Metro: посмеявшийся над полицией в соцсети грабитель из Лондона отправился в тюрьму

Преступник из Великобритании, посмеявшийся над полицией в социальных сетях, попался и отправился в тюрьму на восемь лет. Об этом сообщает Metro.

20-летний Джордан Карр из Лондона находился в розыске с 2020 года за угрозы двум девушкам предметом, похожим на пистолет, и другие преступления, связанные с насилием. В феврале 2021 года полиция остановила Карра недалеко от места, где недавно произошла кража со взломом, но он представился другим именем, и его отпустили.

После того как полицейские поняли, что по недосмотру отпустили предполагаемого грабителя, они опубликовали объявление о его поиске в соцсети. Сообщение увидел Карр и прокомментировал его словами: «Поймайте меня, если сможете».

В июне 2021 года Карра действительно удалось задержать. Суд, состоявшийся в четверг, 12 мая, приговорил его к восьми годам тюремного заключения за преступления с применением огнестрельного оружия. Кроме того, уже находясь под следствием, Карр напал на другого заключенного с самодельным холодным оружием.

«Чуть больше года назад Джордан Карр написал на нашей странице: "Поймайте меня, если сможете". Угадаете, что было дальше? Мы его, естественно, поймали. До встречи, Джордан, и помни — от нас не убежишь», — опубликовали сообщение на своей странице в социальной сети полицейские.

Ранее сообщалось, что женщина из США, которую разыскивали за соучастие в убийстве, возмутилась отсутствием награды за свою голову и оказалась за решеткой. Преступница увидела объявление на странице полицейского управления в социальной сети о своем розыске, написала: «А где вознаграждение?» и была задержана в течение суток.