Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Посмеявшийся над полицией преступник отправился в тюрьму на восемь лет

Metro: посмеявшийся над полицией в соцсети грабитель из Лондона отправился в тюрьму

Фото: Shutterstock

Преступник из Великобритании, посмеявшийся над полицией в социальных сетях, попался и отправился в тюрьму на восемь лет. Об этом сообщает Metro.

20-летний Джордан Карр из Лондона находился в розыске с 2020 года за угрозы двум девушкам предметом, похожим на пистолет, и другие преступления, связанные с насилием. В феврале 2021 года полиция остановила Карра недалеко от места, где недавно произошла кража со взломом, но он представился другим именем, и его отпустили.

После того как полицейские поняли, что по недосмотру отпустили предполагаемого грабителя, они опубликовали объявление о его поиске в соцсети. Сообщение увидел Карр и прокомментировал его словами: «Поймайте меня, если сможете».

В июне 2021 года Карра действительно удалось задержать. Суд, состоявшийся в четверг, 12 мая, приговорил его к восьми годам тюремного заключения за преступления с применением огнестрельного оружия. Кроме того, уже находясь под следствием, Карр напал на другого заключенного с самодельным холодным оружием.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021

«Чуть больше года назад Джордан Карр написал на нашей странице: "Поймайте меня, если сможете". Угадаете, что было дальше? Мы его, естественно, поймали. До встречи, Джордан, и помни — от нас не убежишь», — опубликовали сообщение на своей странице в социальной сети полицейские.

Ранее сообщалось, что женщина из США, которую разыскивали за соучастие в убийстве, возмутилась отсутствием награды за свою голову и оказалась за решеткой. Преступница увидела объявление на странице полицейского управления в социальной сети о своем розыске, написала: «А где вознаграждение?» и была задержана в течение суток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Турция предложила план эвакуации украинских военных с «Азовстали»
Стало известно об аресте дома Абрамовича за 10 миллионов евро в Португалии
В ДНР разрешили ввоз товаров из трех украинских областей
Россияне вспомнили о своих детских заработках в 1990-е
В Госдуме предложили давать гражданство России русскоговорящим автоматически
Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита
Собчак прокомментировала сообщения о планах признать ее иноагентом
В Китае увидели попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины
«Локомотив» вырвал ничью у «Динамо» в матче РПЛ
В Турции заявили об открытых для Швеции и Финляндии дверях в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.