Женщина задала в соцсети вопрос полиции и оказалась за решеткой

В США женщина, которую разыскивали за соучастие в убийстве, возмутилась отсутствием награды за свою голову и оказалась за решеткой. Об этом сообщает New York Post.

Лорейн Грейвс (Lorraine Graves) разыскивали в связи с ее возможным участием в убийстве Эрика Грейвса (Eric Graves). Преступница увидела объявление на странице полицейского управления города Талса, штат Оклахома, в Facebook и задала вопрос: «А где вознаграждение?»

«Девочка, тебе лучше держаться подальше от соцсетей, они же могут выследить тебя!» — написал один из пользователей соцсети.

Благодаря оставленному комментарию возможную соучастницу преступления действительно удалось задержать в течение 24 часов. В данный момент она находится в тюрьме города Талса. Ей назначен залог в размере 500 тысяч долларов (примерно 32,7 миллиона рублей). Пока неизвестно, есть ли какая-то связь между Лорейн Грейвс и убитым Эриком Грейвсом.

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