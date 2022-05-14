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Медведев прокомментировал непризнание G7 новых границ Украины

Медведев заявил, что России важно мнение людей, а не отрицание новых границ со стороны G7

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал страны «Большой семерки» (G7) из-за поставки оружия на Украину, назвав это «скрытой войной» против Россией. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кроме того, он прокомментировал отрицание G7 новых границ Украины. «Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля и мнение проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза ответил на призыв не помогать России в обходе санкций. «Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намек, что мы и вас наказать можем, ежели что», — заявил он.

Ранее, 14 мая, страны G7 отказались признавать изменения границ Украины. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, «Большая семерка» готова принять новые ограничения против России, ее представителей и институтов.

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Марк Успенский
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