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Страны G7 отказались признавать изменения границ Украины

Глава МИД Германии Бербок заявила, что страны G7 не признают изменения границ Украины

Фото: Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны «Большой семерки» (G7) отказались признавать изменения границ Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Главы МИД G7 подчеркнули, что готовы принять новые ограничения против России, ее представителей и институтов. Кроме того, в «Большой семерке» призвали Китай не помогать России в обходе санкций. Также отмечается, что ситуация на Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики.

Ранее в мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел в Германии встречу с коллегами из стран G7. Он обсудил с иностранными коллегами поставки оружия Киеву, санкции против Москвы, конфискацию российских активов, а также деблокирование украинских портов.

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Мария Гейн
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