Глава МИД Украины провел встречу с коллегами из стран G7

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с коллегами из стран G7 конфискацию российских активов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел в Германии встречу со своими коллегами из стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет ТАСС.

Во время встречи Кулеба обсудил с иностранными коллегами поставки оружия Киеву, санкции против Москвы, конфискацию российских активов и деблокирование украинских портов. Глава украинского МИД добавил, что отдельно он встретился с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, «чтобы обсудить стратегическое партнерство между Украиной и Соединенным Королевством».

«Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, новых санкциях в отношении России и способах привлечения России к ответственности», — отметил дипломат.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что государства «Большой семерки» намерены предоставить украинской стороне 30 миллиардов евро финансовой помощи. Отмечается, что решение будет принято на встрече министров финансов стран G7 на следующей неделе.