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В США рассказали о величайшем энергетическом кризисе за последние 50 лет

Президент Ассоциации нефти и газа Стюарт заявил о худшем энергокризисе в США за 50 лет

Фото: Pixabay

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News рассказал, что страна переживает худший кризис в энергетике за последние полвека, сообщает ТАСС.

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», — заявил он.

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По словам эксперта, власти США не предпринимают никаких действий, чтобы решить данную проблему. Более того, их действия направлены на то, чтобы помешать тем, у кого есть желание это сделать, что является контрпродуктивным, заключил он.

Ранее стало известно, что американские власти планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в число которых входит, в частности, обход антироссийских санкций. План предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, которая связана с офшорами, усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».

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Марина Совина
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