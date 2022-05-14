США представили стратегию борьбы против обхода антироссийских санкций

Минфин США: американские власти примут новые меры против обхода антироссийских санкций

Власти США планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в число которых входит, в частности, обход антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов страны.

В документе отмечается, что план предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, которая связана с офшорами, усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».

Американские власти будут активнее выявлять скрытые в юрисдикции Соединенных Штатов активы российских предпринимателей, которые оказались в санкционных списках. Министерство финансов США отмечает, что российские предприниматели якобы «пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции».

По данным ведомства, новая стратегия должна «помешать нарушителям закона злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США, используя подставные компании и путем совершения сделок по приобретению недвижимости за наличные».

Предложение Еврокомиссии

По данным Politico, через две недели Европейская комиссия представит юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций Евросоюза (ЕС) будет считаться преступлением. Этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, которые были заморожены в рамках санкционной кампании против России.

Отмечается, что введение уголовной ответственности за обход санкций должен стать правовой основой для заморозки российских активов. Одна из главных проблем, которую должна решить эта поправка — обход законодательств разных европейских стран (не везде уклонение от санкций объединения считается уголовным преступлением).

К апрелю страны Евросоюза уже конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов евро (речь, в частности, о яхтах, виллах, предметах искусства, принадлежащих физическим или юридическимлицам из России).

Неэффективность санкций

Бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи заявил, что санкции против России, призванные нанести ей экономический урон, лишь нанесут больший урон экономике Европейского союза.

Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам Мишель Герачи Бывший замминистра экономического развития Италии

Политик поставил под сомнение эффективность западных экономических рестрикций и призвал прибегнуть к дипломатии с Россией.

Также неэффективными санкции сочли в Японии. Доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в статье для японского издания Shukan Gendai заявил, что отключение России от международной системы SWIFT не оказало должного эффекта.

Эксперт отметил, что под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30 процентов совокупных банковских активов. При этом несколько крупнейших банков избежали санкций, напомнил он.

Также издание The New York Post со ссылкой на экспертов сообщало, что санкции западных стран не повлияли на российские морские перевозки.

Отмечается, что согласно данным системы отслеживания Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в январе, феврале и марте 2022 года.

По словам ведущего нефтяного аналитика исследовательской компании Kpler Мэтта Смита, экспорт российского черного золота в прошлом месяце фактически увеличился.

Объемы поставок российской сырой нефти в Италию и другие европейские страны выросли, <…> а такие страны, как Индия и Турция, которые обычно не импортируют много российской нефти Urals, начали охоту за скидками и раскупили сырье Мэтт Смит Ведущий нефтяной аналитик исследовательской компании Kpler

Аналитик подчеркнул, что потери от падения объемов сырьевого экспорта российская сторона компенсирует благодаря росту цен на энергоносители.

По данным The New York Post, аналогичная ситуация складывается и в сфере перевозок сухогрузами.

Торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось Lloyd's List Intelligence

Последствия

Специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл заявил, что санкции против России в научной сфере грозят войной между Москвой и западными государствами.

Эксперт заявил, что контакты между Россией и Западом помогали сторонам оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга, теперь же просчет становится все вероятнее. «Это усугубит риск войны», — подчеркнул он.

Также зампостпреда Китая при ООН Дай Бин отметил, что санкции против России не принесут мир на Украину. По его словам, ограничительные меры повлекут глобальные кризисы в энергетике, финансовой сфере, а также в мировой продовольственной безопасности.

Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций Дай Бин Зампостпреда Китая при ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане стран Евросоюза и беднейших стран столкнутся со сложнейшими последствиями из-за санкций, введенных Западом в отношении России. Он отметил, ограничительные меры во многом способствуют глобальному кризису.

Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода Владимир Путин Президент России

Российский лидер, в частности, обратил внимание на резкий рост инфляции в странах Европы.