NYP сообщила, что западные санкции не повлияли на российские морские перевозки

Санкции западных стран не повлияли на российские морские перевозки. О неэффективности санкций в отношении Москвы говорится в статье The New York Post (NYP).

Отмечается, что согласно данным системы отслеживания Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в январе, феврале и марте 2022 года.

По словам ведущего нефтяного аналитика исследовательской компании Kpler Мэтта Смита, экспорт российского черного золота в прошлом месяце фактически увеличился. Он подчеркнул, что потери от падения объемов сырьевого экспорта российская сторона компенсирует благодаря росту цен на энергоносители.

По данным издания, аналогичная ситуация складывается и в сфере перевозок сухогрузами. В службе морской информации Lloyd's List Intelligence сообщили, что торговля России с Китаем и Японией осталась стабильной. Также отмечается, что число балкеров, которые направляются в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось.

Авторы статьи пишут, что данные показатели контрастируют с заявлениями мировых лидеров, которые говорят о пагубном характере санкций.

Ранее неэффективными санкции сочли в Японии. Доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в статье для японского издания Shukan Gendai заявил, что отключение России от международной системы SWIFT не оказало должного эффекта.

Эксперт отметил, что под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30 процентов совокупных банковских активов. При этом несколько крупнейших банков избежали санкций, напомнил он.