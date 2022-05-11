Еврокомиссия предложит признать обход санкций ЕС против России преступлением

Politico: через 2 недели ЕК предложит признать обход санкций против России преступлением

Через две недели Еврокомиссия представит юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций Евросоюза будет считаться преступлением. Этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России, пишет издание Politico со ссылкой на источники, осведомленные о такой задумке.

Введение уголовной ответственности за обход санкций должен стать правовой основой для заморозки российских активов, считают собеседники Politico. Одна из главных проблем, которую должна решить эта поправка — обход законодательств разных европейских стран (не везде уклонение от санкций объединения считается уголовным преступлением).

К апрелю страны ЕС уже конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов евро (речь, в частности, о яхтах, виллах, предметах искусства, принадлежащих физическим или юрлицам из РФ).