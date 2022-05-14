Депутат ФРГ решил отказаться от поста после его ухода со встречи с Шольцем

Депутат ФРГ Фабер решил покинуть пост после резонанса из-за его ухода со встречи с Шольцем

Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер заявил о решении уйти с поста после резонанса в СМИ из-за его досрочного ухода со встречи с канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости.

13 мая Фабер покинул заседание комитета по обороне с участием Шольца раньше его окончания. Ряд немецких СМИ интерпретировали это действие как протест против канцлера, с депутатом заседание покинули еще четыре члена фракции СвДП.

После этого Фабер написал в Twitter, что решение канцлера о «смене эпохи (в оборонной политике) абсолютно верно, но оно требует правильной реализации». Позже сообщение было удалено. Депутат также опроверг сообщения о протесте и отметил, что депутаты не выходили группой из зала.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ не согласится с миром на Украине, если РФ будет диктовать ей условия. Он также пообещал, что Германия продолжит поставлять вооружения Киеву. При этом он отметил, что это не должно вести к прямой конфронтации между Россией и НАТО. По словам канцлера, последствия текущей ситуации будут ощущаться «и через 100 лет».