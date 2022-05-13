Шольц отказался принимать «навязанный» Россией мир на Украине

Шольц заявил, что ФРГ не согласится с миром на Украине, если РФ будет диктовать ей условия

Берлин не согласится с миром на Украине, если Россия будет диктовать стране свои условия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова передает ТАСС.

«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — уточнил глава кабмина. Он подчеркнул, что подлинный мир между Москвой и Киевом возможен только в том случае, если обе стороны достигнут взаимопонимания.