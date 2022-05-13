Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц в разговоре с Путиным отверг распространение нацизма на Украине

Канцлер Германии Шольц в разговоре с Путиным отверг распространение нацизма на Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отверг информацию о распространении нацизма на Украине. Подробности беседы политиков раскрыла германская сторона на сайте правительства ФРГ.

В Берлине сообщили, что Шольц и Путин также обсудили продовольственную ситуацию в мире, которая стала более напряженной после начала российской спецоперации на Украине. Канцлер указал на ответственность России в этом вопросе. Он также призвал Москву к улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения украинского конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса
Сухоруков покинул Театр Вахтангова и заявил о нежелании работать с «князьками»
Глава администрации российской деревни избил приезжего на дискотеке
В ДНР рассказали о «сдавливании» украинских военных на «Азовстали»
Шольц в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине
Шольц в разговоре с Путиным отверг распространение нацизма на Украине
Экономист описал возможный мировой кризис
Премьер-министр Грузии гарантировал мир с Россией
Крупнейшая нефтяная компания Японии отказалась от российской нефти
В России началось производство «Спицы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.