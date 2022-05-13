Канцлер Германии Шольц в разговоре с Путиным отверг распространение нацизма на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отверг информацию о распространении нацизма на Украине. Подробности беседы политиков раскрыла германская сторона на сайте правительства ФРГ.

В Берлине сообщили, что Шольц и Путин также обсудили продовольственную ситуацию в мире, которая стала более напряженной после начала российской спецоперации на Украине. Канцлер указал на ответственность России в этом вопросе. Он также призвал Москву к улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения украинского конфликта.