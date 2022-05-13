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Путин обсудил с Шольцем гуманитарную ситуацию на Украине

Владимир Путин обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с канцлером Германии Шольцем

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по инициативе немецкой стороны обсудил по телефону гуманитарную ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», — говорится в сообщении.

Также Путин обратил внимание канцлера на то, что мирные российско-украинские переговоры фактически заблокированы по инициативе киевских властей. В конце беседы лидеры двух стран договорились поддерживать дискуссию по актуальным вопросам по различным каналам.

Ранее Шольц исключил непосредственное участие НАТО в военном конфликте на Украине. Он добавил, что в последние годы и десятилетия «удавалось в ядерном, высоковооруженном мире сохранять мир», и выразил надежду на установление мира в будущем.

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Дмитрий Сотак
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