Канцлер ФРГ исключил участие НАТО в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие — тоже», — сказал канцлер Германии. Он добавил, что в последние годы и десятилетия «нам удавалось в ядерном, высоко вооруженном мире сохранять мир», поскольку всем хватало рациональности, чтобы сказать, что прямой конфронтации между НАТО и Россией не будет.

Ранее Шольц заявил, что санкции против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой. Шольц заявил, что президент России Владимир Путин должен договориться с Украиной.

После начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля западные страны ввели новые санкции в отношении Москвы и заморозили активы.