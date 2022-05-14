В Германии предрекли глобальный голод из-за ситуации на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок предрекла планете глобальный голод из-за ситуации на Украине

Из-за ситуации на Украине грозит наступить глобальный голод, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит ТАСС.

13 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что из-за антироссийских санкций миру может угрожать политический, финансовый и продовольственный кризис. По его словам, крах может ждать и все остальные сферы старого «американоцентричного» мира.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.