В ЛНР рассказали о найденном плане выхода «Азова» на границы России

РИА Новости: на базе «Азова» найден план выхода на границы России

На одной из баз боевиков полка «Азов» найден план выхода подразделения на границы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По данным источника, план включал в себя окружение и захват города Новоазовска в ДНР. Утверждается, что на обнаруженной карте отмечены точки расположения сил «Азова» в Мариуполе и стрелками обозначены направления наступления на Новоазовск с дальнейшим окружением города и выходом к границе РФ.

Как сообщает РИА Новости, наступление должно было начаться 8 марта.

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят войсками вооруженных сил России и ДНР, но на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч боевиков «Азова».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военнослужащих с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие. Он пообещал, что к ним будут относиться соответствующим образом, а раненым окажут необходимую медицинскую помощь.