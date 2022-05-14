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В ЛНР рассказали о найденном плане выхода «Азова» на границы России

РИА Новости: на базе «Азова» найден план выхода на границы России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На одной из баз боевиков полка «Азов» найден план выхода подразделения на границы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По данным источника, план включал в себя окружение и захват города Новоазовска в ДНР. Утверждается, что на обнаруженной карте отмечены точки расположения сил «Азова» в Мариуполе и стрелками обозначены направления наступления на Новоазовск с дальнейшим окружением города и выходом к границе РФ.

Как сообщает РИА Новости, наступление должно было начаться 8 марта.

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят войсками вооруженных сил России и ДНР, но на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч боевиков «Азова».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военнослужащих с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие. Он пообещал, что к ним будут относиться соответствующим образом, а раненым окажут необходимую медицинскую помощь.

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Никита Савин
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