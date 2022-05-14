В Госдуме предложили давать гражданство России русскоговорящим автоматически

Депутат Федоров предложил давать гражданство России всем, кто говорит по-русски с детства

Депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил автоматически предоставлять российское гражданство русскоговорящим. Об этом парламентарий рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Нам надо пополнять население. Надо включить русские исторические механизмы идентичности, так называемое обрусение. Суть этого механизма заключается в том, что любой человек, который с рождения говорит по-русски, считается русским и, соответственно, должен автоматически получать гражданство», — заявил Федоров.

По его мнению, гражданство нужно давать всем людям, для которых русский язык является родным с детства, без сбора дополнительных документов.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил ускорить процесс переселения в Россию для всех желающих соотечественников. По его словам, круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению начнет работу уже в мае.

