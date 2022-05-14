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Госдума ускорит процесс переселения в Россию для соотечественников

Депутат Хинштейн: процесс переселения в Россию для соотечественников будет ускорен

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил ускорить процесс переселения в Россию для всех желающих соотечественников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал депутат, круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению начнет действовать уже со следующей недели.

«Здесь станут принимать и обрабатывать заявления людей из СНГ, Прибалтики и ближнего Зарубежья, для которых Россия является исторической Родиной», — заявил он со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

Хинштейн отметил, что заявления можно будет отправлять не только по электронной почте, но и по факсу. Рассмотрение будет длиться около 15 дней. При одобрении соотечественники смогут тут же въехать в Россию и начать процедуру оформления гражданства.

Ранее, в апреле, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса. По его словам, льготы должны касаться вопросов их добровольного планового переселения. Медведев подчеркнул, что Россия уже делает много для поддержки переселенцев.

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Мария Гейн
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