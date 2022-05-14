Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Внук Пугачевой прокомментировал слухи о продаже ее с Галкиным дома

Музыкант Пресняков опроверг слухи о продаже замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. По его словам, от недвижимости, расположенной в поселке Грязь, звездная пара избавляться не собирается. Об этом он рассказал в интервью порталу «Подмосковье сегодня».

Внук певицы заявил, что не живет в подмосковном доме своей бабушки, однако ему известно, что она и ее супруг замок не продают. Кроме того, Пресняков отреагировал на слухи о переезде Пугачевой и Галкина в Европу на постоянное место жительство.

«В Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете, — неправда», — подчеркнул он.

Ранее Пресняков высказался о якобы произошедшем пожаре в элитной недвижимости Пугачевой и Галкина. Согласно информации из видеоролика, который распространился в сети, Никита Пресняков вместе певцом Никитой Малининым и дочерью российского исполнителя Дмитрия Маликова Стефанией якобы устроил в замке вечеринку и спровоцировал пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Севастополя объяснил неучастие адмирала Осипова в праздниках 13 мая
Россияне стали чаще перепродавать товары из IKEA
В МИД России предрекли конец ЕС в случае вступления Украины
МИД пригрозил ответными мерами в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянам
Стало известно о бунте и попытке бегства заключенных СИЗО в центре Херсона
Внук Пугачевой прокомментировал слухи о продаже ее с Галкиным дома
Президент Финляндии рассказал Путину о планах страны вступить в НАТО
Госдума ускорит процесс переселения в Россию для соотечественников
Спасатель дал инструкцию по проверке дачного батута на безопасность
В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.